Per Don Donato Glisci prestigiosa nomina a Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Acerenza. Congratulazioni!

L’Amministrazione Comunale di Pietrapertosa esprime le più vive e sincere congratulazioni a Don Donato Glisci per la prestigiosa nomina a Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Acerenza, un incarico di grande responsabilità che rappresenta un importante riconoscimento al suo impegno pastorale.

“A Don Donato giungano i migliori auguri per questo nuovo e significativo cammino, certi che saprà svolgere il suo ministero con sapienza, umanità e spirito di servizio, a beneficio dell’intera Chiesa e del territorio.

Congratulazioni e buon lavoro”.