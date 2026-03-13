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Balvano: partiti i lavori per queste case popolari. Ecco gli interventi previsti e le foto

13 Marzo 2026

A Balvano sono partiti i lavori del primo lotto di interventi nel complesso di case popolari di Via San Sebastiano.

Spiega l’amministrazione che gli interventi previsti riguardano importanti opere di manutenzione e riqualificazione, tra cui:

  • il rifacimento del tetto
  • la sistemazione di discendenti, grondaie e scossaline
  • la sostituzione delle guaine impermeabilizzanti e delle mattonelle dei balconi e dei ballatoi

Questi lavori rappresentano un passo importante per migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro degli edifici, a beneficio dei residenti e dell’intera comunità.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’avanzamento degli interventi, con l’obiettivo di garantire abitazioni sempre più sicure e decorose.

Ecco le foto dei lavori in corso.