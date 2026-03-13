Potenza: don Franco festeggia 60 anni di sacerdozio! Tantissimi auguri

60 anni di sacerdozio. 60 anni di luce. 60 anni di Don Franco.

Scrive l’oratorio della Chiesa Sant’Anna di Potenza:

“Oggi celebriamo non solo un anniversario, ma un cammino straordinario.

Sessant’anni di visione, di coraggio, di progressismo autentico.

Sessant’anni di appartenenza, di attenzione verso gli ultimi, di disponibilità instancabile, di generosità che non ha mai chiesto nulla in cambio.

Sessant’anni di caparbietà, di amore, di fede vissuta e donata.

Un percorso costellato da vere e proprie imprese sociali e pastorali, che hanno trasformato comunità, persone, destini.

Un percorso che oggi ci restituisce un uomo più forte, più saggio, più spirituale.

Praticamente completo.

Il sacerdote che tutti vorremmo incontrare almeno una volta nella vita.

Caro Don Franco, il Vangelo non ti sei limitato a predicarlo: lo hai fatto tuo, lo hai incarnato, lo hai praticato ogni giorno.

E praticandolo, ce lo hai insegnato.

Con semplicità.

Con fermezza.

Con amore.

Il tuo nome riecheggia ormai in ogni angolo del mondo, portato da chi ti ha incontrato, ascoltato, amato.

E anche nei momenti più difficili, anche quando la vita è stata ingiusta, tu hai scelto la calma, la pazienza, il raziocinio.

Hai scelto l’amore. Sempre.

Restando fedele e obbediente alla tua vocazione, senza mai arretrare di un passo.

Per noi sei stato — e sarai sempre — una guida.

Un esempio.

Una presenza che orienta, sostiene, ispira.

Il nostro grazie non basterà mai.

Ma oggi lo diciamo forte, insieme, con il cuore pieno:

GRAZIE ❤️, Don Franco. Per tutto. Per sempre”.

Auguri quindi a Don Franco per questa tappa importante.