Banco del Mutuo Soccorso in concerto a Potenza

Il Banco del Mutuo Soccorso – una delle band più iconiche e innovative della scena musicale italiana – ieri ha fatto tappa al Cineteatro don Bosco di Potenza con una data dello “Storie Invisibili Tour 2026”.

Guidato da Vittorio Nocenzi, storico leader e anima creativa della band, “Il Banco” è una colonna portante del rock prog italiano, capace di coniugare ricerca musicale, scrittura colta e una forte dimensione narrativa.

Il tour è stato annunciato in concomitanza con l’uscita dell’ultimo album “Storie Invisibili” in cui la musica del Banco si intreccia con la poesia della vita quotidiana.

Un abbraccio sonoro capace di toccare il cuore del pubblico, trasformando ogni concerto in un’occasione unica per vivere, attraverso la musica, il racconto di storie invisibili ma universali, che appartengono a tutti noi.

Un live che ha ripercorso oltre cinquant’anni di storia musicale, tra memoria e visione, passato e presente, nel segno di un suono che continua a emozionare e a raccontare il nostro tempo.

Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza teatrale, in cui ogni canzone diventa un capitolo da scoprire e ogni parola un’emozione da vivere.

Storie Invisibili rappresenta il culmine di una trilogia musicale che, fin dal suo esordio, ha esplorato i temi più profondi dell’esistenza umana.

Dopo l’intensa e avventurosa Transiberiana — un viaggio simbolico che ha raccontato il percorso della vita — e la riflessione appassionata di Orlando: le forme dell’amore, il Banco apre un nuovo capitolo che si allontana dalle grandi epiche per avvicinarsi al quotidiano.

Un racconto fatto di uomini e donne sconosciuti, invisibili agli occhi della Storia, ma fondamentali nel nostro cammino esistenziale.

Il Banco del Mutuo Soccorso ci invita così a guardare oltre il palcoscenico del mito e della celebrità, per abbracciare le storie di chi, con la propria vita, costruisce la realtà di ogni giorno. Le Storie Invisibili sono il ritratto di persone comuni, piccoli eroi nascosti nella normalità delle nostre esistenze. Ogni nota dell’album è un tributo a chi vive senza clamore, a chi ama, lotta e resiste senza essere celebrato. Un omaggio a chi, pur non salendo mai sui piedistalli della storia, incarna la forza e la bellezza dell’essere umano.

Line up: Vittorio Nocenzi – Hammond, sintetizzatore e pianoforte; Michelangelo Nocenzi – Pianoforte e tastiere; Filippo Marcheggiani – Chitarra elettrica e acustica; Marco Capozi – Basso elettrico; Andrea Bruni – Batteria; Tony D’Alessio – Voce solista.