Baragiano: questi bambini hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine. Serve il vostro aiuto

2 Gennaio 2026

Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 20,00, nell’auditorium della Scuola Primaria a Baragiano Scalo, risuoneranno le musiche di grandi musicisti per il concerto pro UNICEF che l’Amministrazione Comunale di Baragiano organizza per il quinto anno consecutivo.

Per milioni di bambini, il mondo è un luogo insidioso, contrassegnato da guerre, privazioni e ingiustizie.

Nel 2026 UNICEF vuole continuare a battersi ogni giorno per tutelare il diritto di ogni bambino ad avere ciò che gli spetta: un futuro pieno di speranze e di opportunità.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Baragiano, con tutta la sua cittadinanza vuole sostenere UNICEF con la musica di gruppi affiatati, capaci di offrire emozioni indimenticabili.

Si esibiranno:

  • il “Salvatore Cella quartet”con Salvatore Cella alla fisarmonica,
  • Enzo Izzi al pianoforte,
  • Franco Cella al basso,
  • il sindaco Giuseppe Galizia alla batteria.

Il quartetto suonerà musiche di Astor Piazzolla, Patassini e Galliano.

Seguirà:

  • il gruppo “ HTB”, con Massimiliano Cassese (batteria),
  • Franco Cella (basso),
  • Feliciano Troiano (tastiere),
  • Umberto Cassese ( chitarra),
  • le voci di Donato Bruscella e Enzo De Revitiis.

Ed ecco il loro repertorio:

  • Sei andata via (Enzo Cassese),
  • – Non è per sempre ( Aftherhouse),
  • – Vivere il mio tempo ( Litfiba),
  • – Roadhouse blues (The doors),
  • – Wish you were here (Pink Floyd);
  • – Don’t you forget about me (Simple Minds).

Il terzo gruppo è:

  • “The Best Song”, composto da Graziano Gliubizzi alla batteria,
  • Giuseppe Pinto al basso,
  • Donato Sileo alle tastiere,
  • Pierluigi Nigro alla chitarra, con la voce di Giuseppe Sileo.

Il gruppo canterà “Leggero” di Ligabue , “Il tempo di morire” e “Generale“ (versione Vasco Rossi ) e “Pregherò“ di Adriano Celentano.

L’evento è ancora in fase di preparazione e sono previste sorprese, con ospiti e contributi.

Alle 22,00, per tutti i partecipanti al concerto è prevista una cena con “Pennette della Befana” per tutti.

Nel mondo milioni di bambini a Gaza, in Cisgiordania, in Nigeria e in tante altre parti hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine.

Il concerto è un’occasione per farsi avanti e portare speranza a chi ha più bisogno.

Il contributo di ciascuno dei partecipanti offrirà sollievo salvavita, dignità e speranza a bambine e bambini che hanno bisogno del nostro aiuto.

Di seguito la locandina con i dettagli.