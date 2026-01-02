Baragiano: questi bambini hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine. Serve il vostro aiuto

Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 20,00, nell’auditorium della Scuola Primaria a Baragiano Scalo, risuoneranno le musiche di grandi musicisti per il concerto pro UNICEF che l’Amministrazione Comunale di Baragiano organizza per il quinto anno consecutivo.
Per milioni di bambini, il mondo è un luogo insidioso, contrassegnato da guerre, privazioni e ingiustizie.
Nel 2026 UNICEF vuole continuare a battersi ogni giorno per tutelare il diritto di ogni bambino ad avere ciò che gli spetta: un futuro pieno di speranze e di opportunità.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Baragiano, con tutta la sua cittadinanza vuole sostenere UNICEF con la musica di gruppi affiatati, capaci di offrire emozioni indimenticabili.
Si esibiranno:
- il “Salvatore Cella quartet”con Salvatore Cella alla fisarmonica,
- Enzo Izzi al pianoforte,
- Franco Cella al basso,
- il sindaco Giuseppe Galizia alla batteria.
Il quartetto suonerà musiche di Astor Piazzolla, Patassini e Galliano.
Seguirà:
- il gruppo “ HTB”, con Massimiliano Cassese (batteria),
- Franco Cella (basso),
- Feliciano Troiano (tastiere),
- Umberto Cassese ( chitarra),
- le voci di Donato Bruscella e Enzo De Revitiis.
Ed ecco il loro repertorio:
- Sei andata via (Enzo Cassese),
- – Non è per sempre ( Aftherhouse),
- – Vivere il mio tempo ( Litfiba),
- – Roadhouse blues (The doors),
- – Wish you were here (Pink Floyd);
- – Don’t you forget about me (Simple Minds).
Il terzo gruppo è:
- “The Best Song”, composto da Graziano Gliubizzi alla batteria,
- Giuseppe Pinto al basso,
- Donato Sileo alle tastiere,
- Pierluigi Nigro alla chitarra, con la voce di Giuseppe Sileo.
Il gruppo canterà “Leggero” di Ligabue , “Il tempo di morire” e “Generale“ (versione Vasco Rossi ) e “Pregherò“ di Adriano Celentano.
L’evento è ancora in fase di preparazione e sono previste sorprese, con ospiti e contributi.
Alle 22,00, per tutti i partecipanti al concerto è prevista una cena con “Pennette della Befana” per tutti.
Nel mondo milioni di bambini a Gaza, in Cisgiordania, in Nigeria e in tante altre parti hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine.
Il concerto è un’occasione per farsi avanti e portare speranza a chi ha più bisogno.
Il contributo di ciascuno dei partecipanti offrirà sollievo salvavita, dignità e speranza a bambine e bambini che hanno bisogno del nostro aiuto.
Di seguito la locandina con i dettagli.