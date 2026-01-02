Baragiano: questi bambini hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine. Serve il vostro aiuto

Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 20,00, nell’auditorium della Scuola Primaria a Baragiano Scalo, risuoneranno le musiche di grandi musicisti per il concerto pro UNICEF che l’Amministrazione Comunale di Baragiano organizza per il quinto anno consecutivo.

Per milioni di bambini, il mondo è un luogo insidioso, contrassegnato da guerre, privazioni e ingiustizie.

Nel 2026 UNICEF vuole continuare a battersi ogni giorno per tutelare il diritto di ogni bambino ad avere ciò che gli spetta: un futuro pieno di speranze e di opportunità.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Baragiano, con tutta la sua cittadinanza vuole sostenere UNICEF con la musica di gruppi affiatati, capaci di offrire emozioni indimenticabili.

Si esibiranno:

il “Salvatore Cella quartet”con Salvatore Cella alla fisarmonica,

Enzo Izzi al pianoforte,

Franco Cella al basso,

il sindaco Giuseppe Galizia alla batteria.

Il quartetto suonerà musiche di Astor Piazzolla, Patassini e Galliano.

Seguirà:

il gruppo “ HTB”, con Massimiliano Cassese (batteria),

Franco Cella (basso),

Feliciano Troiano (tastiere),

Umberto Cassese ( chitarra),

le voci di Donato Bruscella e Enzo De Revitiis.

Ed ecco il loro repertorio:

Sei andata via (Enzo Cassese),

– Non è per sempre ( Aftherhouse),

– Vivere il mio tempo ( Litfiba),

– Roadhouse blues (The doors),

– Wish you were here (Pink Floyd);

– Don’t you forget about me (Simple Minds).

Il terzo gruppo è:

“The Best Song”, composto da Graziano Gliubizzi alla batteria,

Giuseppe Pinto al basso,

Donato Sileo alle tastiere,

Pierluigi Nigro alla chitarra, con la voce di Giuseppe Sileo.

Il gruppo canterà “Leggero” di Ligabue , “Il tempo di morire” e “Generale“ (versione Vasco Rossi ) e “Pregherò“ di Adriano Celentano.

L’evento è ancora in fase di preparazione e sono previste sorprese, con ospiti e contributi.

Alle 22,00, per tutti i partecipanti al concerto è prevista una cena con “Pennette della Befana” per tutti.

Nel mondo milioni di bambini a Gaza, in Cisgiordania, in Nigeria e in tante altre parti hanno urgente bisogno di cibo, acqua pulita, medicine.

Il concerto è un’occasione per farsi avanti e portare speranza a chi ha più bisogno.

Il contributo di ciascuno dei partecipanti offrirà sollievo salvavita, dignità e speranza a bambine e bambini che hanno bisogno del nostro aiuto.

Di seguito la locandina con i dettagli.