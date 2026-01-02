Potenza: brutto episodio di violenza in provincia! L’intervento dei Carabinieri

In applicazione del Codice rosso, nel Vulture-Melfese, nella notte di San Silvestro, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni, che poco prima aveva picchiato la moglie.

Le indagini dei militari dell’Arma come fa sapere ansa hanno permesso di accertare che “la donna subiva da tempo, ad opera del marito, minacce e percosse che – è scritto nel comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza – non aveva mai avuto il coraggio di denunciare“.

Il gip di Potenza ha convalidato l’arresto e ha emesso a carico dell’uomo l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna con l’apposizione del braccialetto elettronico.