Basentana: “Imminente inizio dei lavori di realizzazione dello spartitraffico in quel maledetto tratto di strada”. A dirlo…

A breve i lavori per l’installazione dello spartitraffico centrale sulla Basentana.

Ad annunciarlo, il Sindaco di Salandra, Gianfranco Tubito, il quale lo scorso 14 Giugno, il giorno successivo al terribile scontro che è costato la vita al 72enne Giovanni Marchetta, ha dichiarato:

“Ennesimo incidente sulla basentana ed ancora un morto nel tratto che va da Grassano a Salandra.

Ormai ho perso il conto e penso solo che bisogna fare maledettamente in fretta i lavori per evitare che la strage continui.

Pare che il conducente dell’auto sia stato colto da malore, ma è pur vero che la presenza di uno spartitraffico centrale avrebbe impedito che l’auto finisse sotto il Tir.

Eppure proprio la sera prima, triste presagio, ho avuto insieme al Sindaco di Calciano un proficuo incontro con dirigenti dell’Anas che ci comunicavano l’imminente inizio dei lavori di realizzazione dello spartitraffico in quel maledetto tratto di strada.

In ogni caso il problema maggiore di questa DANNATA REGIONE è la BUROCRAZIA.

Bisogna sempre attendere anni per ottenere le cose, così è anche per le autorizzazioni per l’installazione di un Autovelox che in quella zona servirebbe sicuramente da deterrente.

Mes, forse anni per qualche autorizzazione; mesi, forse anni per la realizzazione di lavori indispensabili.

È questa la VERA PIAGA di questa Regione che viaggia a 33 giri su tutti i fronti, ma questo merita un lungo discorso a parte.

Come Sindaco sono davvero stanco e mi sconforta questa ATAVICA rassegnazione di molti altri miei colleghi e di troppi cittadini lucani, mentre davvero in pochi aspettiamo con ansia questo ‘STORICO ED ANNUNCIATO CAMBIAMENTO'”.