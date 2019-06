Potenza, proclamato lo stato di agitazione di questi lavoratori: “attuale Servizio è in forte carenza di Personale”

Le Segreterie Fials e Cisl, hanno Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del Servizio Cucina dell’A.O.R. San Carlo e richiesto la convocazione del Prefetto di Potenza.

A firma dei Dirigenti Sindacali Costanzo della Fials e Locantore della Cisl una nota fa sapere che:

” l’attivazione della Procedura di Raffreddamento e conciliazione, è dovuta per il persistere di tante problematiche nell’ambito dell’Azienda emerse dalle assemblee e più volte sollecitate per un confronto.

Diverse sono le gravi criticità comunicate alla Direzione Aziendale unitamente alle richieste di convocazione, sia per le vie brevi che per quelle ufficiali, per le quali non si hanno risposte.

Pur essendoci in atto la procedura di esternalizzazione del Servizio, ad oggi i lavoratori non conoscono la data nella quale il Servizio verrà esternalizzato.

L’attuale Servizio è in forte carenza di Personale: un’unità assente per pensionamento, due unità assenti per malattie lunghe (circa un anno) mai sostituite.

Il Personale in forza consta di otto unità a tempo indeterminato e tre unità a tempo determinato, dei quali due unità beneficiari L. 104/92.

Un Servizio, che nel pieno del periodo estivo non garantisce la programmazione e la fruizione al Personale delle ferie estive.

La grave carenza, impedisce ai lavoratori il normale godimento delle ferie estive oltre al fatto che tutti i lavoratori dispongono di ferie dell’anno 2018 e troppo spesso rinunciano anche ai riposi compensativi a garanzia del servizio, con un sovraccarico di lavoro non da poco. Forse è necessaria valutare una riduzione delle attività.

Inoltre i due sindacalisti riportano quanto è emerso dall’assemblea: la mancanza di divise e pare che a causa della presunta chiusura, le divise dei cuochi non sono state inserite nell’elenco di approvvigionamento.

Si segnala anche l’attuale difficoltà per il lavaggio e il necessario cambio delle divise conseguente all’esternalizzazione della lavanderia”.

Costanzo e Locacantore fanno appello al Prefetto per un immediato incontro con l’A’A.O. Regionale San Carlo e l’Assessore alla Salute a tutela dei lavoratori del Servizio Cucina e dello stesso Servizio che, deve essere garantito alle persone malate degenti al San Carlo.