Assalto a un bancomat a Matera nella notte.

Ignoti sono entrati in azione prendendo di mira il bancomat della Bper installato al rione Agna, in via Guida.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia di Stato di Matera.

Resta da quantificare il denaro prelevato dai malviventi.

Sono in corso le indagini.