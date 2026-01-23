Basilicata, auguri a nonno Gaetano che oggi compie 100 anni!

Nuovo centenario in Basilicata.

Si tratta di nonno Gaetano di Pisticci.

Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:

“Oggi la nostra comunità festeggia il traguardo di 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 che compie 𝟭𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶.

Un giorno speciale, fatto di affetto, ricordi e gratitudine verso chi è 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, testimone di un secolo che ha attraversato la nostra comunità e l’ha vista cambiare.

A nome della 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 e del Sindaco Domenico Albano, 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 per questo splendido traguardo e per i prossimi giorni da vivere con serenità e gioia.

𝗔𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶, 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼!”.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.