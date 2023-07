Basilicata, Bardi: “installati e pagati i primi impianti da bando non metanizzati”. I dettagli

“Promesso. Fatto. Come ha detto ieri l’assessore Cosimo Latronico, sono stati installati e pagati dalla Regione Basilicata i primi 100 impianti da energie rinnovabili che aiuteranno le famiglie lucane, grazie al cosiddetto bando per i non metanizzati.

Si tratta di una giornata significativa per la nostra regione.

In pochi mesi abbiamo messo a terra una misura inedita, mai fatta prima.

In pochi ci credevano, noi lo abbiamo fatto.

Al momento abbiamo 4000 domande, per 23 milioni di euro, a dimostrazione del successo del bando, che sarà ampliato ulteriormente. Invito tutte le famiglie lucane non coperte da rete gas metano a parteciparvi: è una opportunità senza precedenti per tendere all’autosufficienza energetica.

Questa è la vera transizione energetica, al servizio delle famiglie lucane, una best practice che tutte le altre regioni stanno studiando e che porteremo anche all’attenzione de festival delle Regioni che si terrà a Torino”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

