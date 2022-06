Basilicata: “creare le condizioni per promuovere le donne lucane”. I dettagli

occasioni di formazione per favorire e sviluppare ulteriore politiche efficaci di contrasto alla violenza maschile sulle donne, di recupero degli uomini maltrattanti secondo le recenti disposizioni della Commissione Antifemminicidio, presieduta dalla Senatrice Valeria Valente e di sostegno alle famiglie, ai minori, ai rifugiati politici;

formazione costante di educazione alla parità e alle pari opportunità.

Misure tutte queste sottolineate da tempo dall’ANDE di Potenza alle quali se ne potranno aggiungere numerose altre.

Necessario, però, che maturi tra i Sindaci, gli Amministratori, i Consiglieri, nei Partiti, nelle Istituzioni, nelle Scuole, tra le Cittadine e i Cittadini e non solo, la consapevolezza che la parità tra gli uomini e le donne, a cominciare dagli Enti Locali è fondamentale anche per la Basilicata e quindi non solo per il Paese, per l’Europa e per il mondo intero, come sottolinea l’obiettivo n. 5 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Obiettivo di sviluppo sostenibile centrale anche nell’attuazione del PNRR nella nostra regione, attenzione al PNRR lanciata nella primavera scorsa dalla Presidente dell’ANDE di Catanzaro, oggi Presidente Nazionale Marisa Fagà, ma anche dalla Presidente Nazionale uscente Marina Lilli Venturini, dalla riconfermata Segretaria Nazionale dell’ANDE Didi Campagna Sorrentino e da tutto il Consiglio Nazionale nel recente Convegno Nazionale di Lecce del 27, 28 e 29 Maggio 2022, dal titolo “PNRR – Competenze e Territorio. Non c’è ripartenza senza il Sud”, guidato dalla Presidente ANDE di Lecce Marisa Monroy Capasa; PNRR ancora esaminato e affrontato al centro dei lavori del rinnovato Consiglio Nazionale ANDE a Roma svoltosi l’11 Giugno scorso.

PNRR, che già il 4 Febbraio 2022 la Sezione ANDE di Potenza in collaborazione con SGD Nazionali e Regionali ha affrontato ed esaminato in relazione alla progettualità e alle “sfide da vincere e alle conquiste da realizzare per le donne e gli uomini dei comuni della Basilicata e del Sud”, tema quest’ultimo su cui ritorneremo quanto prima.

In conclusione di questa breve riflessione, successiva alle elezioni del 12 Giugno 2022, ricordiamo che la valorizzazione delle donne elette di cui l’ANDE si fa carico, anche per un suo impegno statutario, è condizione primaria per un orientamento più favorevole agli obiettivi di pari opportunità, sia dell’elettorato che delle agende politiche dei Comuni per rendere anche i territori lucani sempre più ‘vicini alle donne, ma anche agli uomini’“.