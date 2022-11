Basilicata: “famiglie e imprese ogni giorno costrette ad affrontare nuove spese e a superare da sole le avversità”. La denuncia

“Il rapporto 2022 di Bankitalia non lascia spazio ad interpretazioni e propaganda: la Basilicata sta vivendo un momento fortissimo di crisi e chi la governa non prospetta alcuna soluzione concreta.

A pagare le spese di questo immobilismo senza alcuna via d’uscita sono famiglie e imprese che ogni giorno sono costrette ad affrontare nuove spese e a superare da sole le avversità“.

Così commenta il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge:

“Dall’ufficio propaganda di Bardi, anche oggi nonostante l’autorevole rapporto, solo diffusione di verità alternative e nessuna assunzione di responsabilità.

Secondo gli analisti di Bankitalia il rallentamento che si è registrato soprattutto nella seconda parte dell’anno ha riguardato tutti i settori produttivi, fatta eccezione per l’industria estrattiva, e in particolare i settori che maggiormente contribuiscono all’export, come l’automotive.

Potranno anche risolvere le loro questioni interne, e non mi pare ci stiano riuscendo, ma per quanto riguarda i problemi della Basilicata, dopo 4 anni di non governo, si stanno dimostrando totalmente incompetenti.

Lo avevamo detto: la verità sta bussando alle porte della maggioranza di destra, tra non molto le sfonderà”.

