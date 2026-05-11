Giornata Mondiale della Fibromialgia, Potenza e Panchina Viola contro la malattia invisibile

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, il Comune di Potenza aderisce alla campagna di sensibilizzazione dedicata a una sindrome cronica che interessa milioni di persone e che ancora oggi necessita di maggiore attenzione, conoscenza e riconoscimento.

Per l’occasione, su iniziativa dell’assessore alle Pari Opportunità e ai Rapporti con la Sanità Angela Lavalle, il Palazzo di Città sarà illuminato di viola, colore simbolo della fibromialgia, accogliendo la proposta avanzata dall’associazione CFU Basilicata, rappresentata dalla referente regionale Rosaria Marino, impegnata quotidianamente nel promuovere informazione, ascolto e vicinanza alle persone affette da questa patologia.

“La fibromialgia è una condizione che incide profondamente sulla qualità della vita delle persone e che troppo spesso resta invisibile agli occhi della società.

Sensibilizzare significa contribuire a creare maggiore consapevolezza, comprensione e attenzione verso chi convive ogni giorno con dolore cronico, stanchezza e difficoltà spesso non immediatamente riconoscibili”, dichiara Angela Lavalle, assessore alle Pari Opportunità e ai Rapporti con la Sanità del Comune di Potenza.

La fibromialgia è una sindrome complessa caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso, affaticamento, disturbi del sonno, rigidità e difficoltà cognitive, con un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. In Italia si stimano circa 1,5 milioni di pazienti ed è oggi considerata la terza malattia reumatologica più diffusa.

La patologia colpisce prevalentemente le donne e, come evidenziato anche dai recenti dati del Registro Italiano della Fibromialgia della Società Italiana di Reumatologia, può determinare una compromissione importante della vita quotidiana, rendendo ancora più necessario un approccio multidisciplinare, una diagnosi tempestiva e adeguate forme di supporto e tutela.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che la città di Potenza ha già voluto concretizzare anche attraverso la realizzazione della Panchina Viola, simbolo permanente di attenzione verso le persone affette da fibromialgia, voluta dall’associazione e realizzata grazie alla collaborazione dell’assessore all’Ambiente Michele Beneventi.

“Anche attraverso gesti simbolici come l’illuminazione del Palazzo di Città e la Panchina Viola vogliamo ribadire la vicinanza della nostra comunità alle persone affette da fibromialgia e alle loro famiglie, sostenendo il lavoro prezioso svolto dalle associazioni del territorio”, conclude l’assessore Lavalle.