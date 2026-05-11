Potenza: “La Via Herculia, Potentia e l’Intelligenza Artificiale al servizio del territorio”. Ecco l’iniziativa

A quasi un anno dal lancio avvenuto presso la Villa romana di Malvaccaro a Potenza e dopo aver attraversato e interessato i comuni di Venosa, Grumento e Marsico Nuovo con grande partecipazione, AI herculia torna a Potenza questa volta grazie alla disponibilità e alla ospitalità della Direzione Regionale Musei Basilicata, ove Giovedì 14 Maggio alle ore 18.00 presso il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu si terrà l’incontro “LA VIA HERCULIA , POTENTIA E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore momento di confronto e costruzione condivisa attorno a un progetto che punta a restituire centralità ai territori attraversati dall’antica arteria romana, trasformando la Via Herculia in un moderno itinerario culturale, turistico ed esperienziale.

Attraverso strumenti innovativi, intelligenza artificiale, narrazione immersiva e valorizzazione dei borghi, AI Herculia intende costruire una rete capace di mettere in connessione comunità, istituzioni e patrimoni spesso poco conosciuti ma di straordinario valore storico e identitario.

L’appuntamento del 14 maggio sarà anche occasione per presentare nuove prospettive di sviluppo del progetto, le collaborazioni già attivate con diversi comuni lucani , l’Ente Camerale di Basilicata e diverse associazioni e le future iniziative dedicate alla promozione del “Cammino della Via Herculia”, immaginato come esperienza culturale sostenibile tra archeologia, paesaggio e innovazione.“Recuperare la Via Herculia significa recuperare una parte profonda della nostra identità mediterranea e meridionale.

Significa creare nuove opportunità per i territori interni della Basilicata, connettendo passato e futuro attraverso linguaggi contemporanei”, sottolineano i promotori del progetto.

L’incontro è aperto al pubblico, agli operatori culturali, alle associazioni, agli studenti e a tutti coloro che credono nella valorizzazione del patrimonio storico come leva di sviluppo e partecipazione.