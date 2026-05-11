Potenza, i bambini pronti a diventare piccoli vigili del fuoco! Ecco l’iniziativa

Sabato 16 maggio 2026 Piazza Mario Pagano, a Potenza, ospiterà Pompieropoli, il percorso ludico dedicato ai bambini fino a 9 anni che, per un giorno, potranno vivere l’emozione di diventare “piccoli pompieri”. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16:00 alle 20:00, con chiusura delle iscrizioni prevista per le ore 19:00.

L’evento è promosso dalla Sezione di Potenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, in collaborazione con il Comando Vigili del Fuoco Potenza, con il sostegno di Unicef Goodwill Ambassador, il patrocinio del Comune di Potenza e l’assessorato alla Cultura. A rendere ancora più riconoscibile l’appuntamento è anche il richiamo al progetto Maggio potentino 26.

Pompieropoli è pensato come un’attività educativa e divertente, capace di avvicinare i bambini al mondo dei vigili del fuoco attraverso giochi, prove e momenti di partecipazione diretta. I più piccoli, insieme a mamma e papà, potranno anche indossare i veri vestiti da vigili del fuoco e scattare una foto davanti ai mezzi operativi.

L’obiettivo è trasformare per qualche ora i bambini in protagonisti di un’esperienza coinvolgente, fatta di fantasia, gioco e conoscenza del lavoro svolto quotidianamente dai pompieri.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per avvicinare le famiglie al valore del servizio svolto dai vigili del fuoco, attraverso un format pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere anche gli adulti.

Un modo semplice e immediato per unire divertimento, educazione civica e spirito di comunità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile fare riferimento al sito www.anvvf.it e alla mail potenza@anvvf.it.