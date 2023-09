Basilicata, fornitura gratuita libri di testo e dotazioni tecnologiche per l’inclusione: ecco fino a quando è possibile fare domanda

È stato pubblicato sul portale internet della Regione Basilicata l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dei sussidi didattici e digitali, delle tecnologie per l’inclusione relativamente all’anno scolastico 2023/2024.

L’avviso prevede un contributo per l’acquisto di libri di testo indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente (con ISEE fino a 20.000,00 euro) ha già sostenuto o deve sostenere in relazione all’anno scolastico 2023/2024;

Possono essere acquistati:

libri di testo e ogni altro elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola;

dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica, sussidi didattici digitali, notebook;

nonché strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi,

informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici di alunni con DSA, il cui riconoscimento è effettuato attraverso la diagnosi prevista dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170.

A questi si aggiungono sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni diversamente abili ritenuti necessari dal Piano Educativo Individualizzato, in particolare: computer, tablet, materiale in formato digitale, supporti audiovisivi, software specifici per l’apprendimento, traduzione dei libri di testo in braille.

Inoltre, sempre con riferimento all’anno scolastico 2023/2024, in relazione al servizio di assistenza per l‘autonomia e trasporto in favore degli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, di competenza regionale, le Province di Potenza e Matera, sono state autorizzate, alla spesa occorrente, così come quantificata dalle province stesse, per garantire, con fondi statali, comunitari (PO FSE Basilicata 2014/2020) e regionali, lo svolgimento del servizio per l’intero anno scolastico.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 18 del 30 ottobre 2023.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)