Basilicata, Gestione idrica: incontro Bardi-Decaro. I temi affrontati

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato oggi a Bari il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per un confronto istituzionale sul tema della gestione della risorsa idrica, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due Regioni in una fase caratterizzata da criticità crescenti legate alla disponibilità d’acqua.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di procedere a un aggiornamento dell’Accordo di Programma esistente, alla luce delle mutate condizioni climatiche e delle ricorrenti carenze idriche registrate negli ultimi anni.

Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire una gestione più efficace, equa e sostenibile della risorsa, anche dal punto di vista finanziario, con l’obiettivo di definire un quadro chiaro e condiviso tra le parti.

Tra i temi affrontati, anche la necessità di una ricognizione condivisa dei rapporti pregressi legati alle tariffe per il prelievo della risorsa idrica, in un’ottica di chiarezza ed equilibrio tra le parti, confermando l’impegno di Acquedotto Pugliese a garantire i pagamenti previsti dal piano di rientro.

Particolare attenzione è stata riservata al comparto agricolo e zootecnico.

In tal senso, è stata condivisa l’urgenza di attivare un tavolo tecnico con l’Autorità di distretto, al fine di definire le disponibilità della risorsa idrica sui diversi distretti e garantire la necessaria programmazione degli investimenti, in particolare nell’area dell’Alto Bradano.

Infine, si è discusso del completamento degli interventi sulla diga di San Giuliano, ritenuti strategici per aumentare la capacità di invaso e rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale.

Dichiara il presidente Decaro:

“La collaborazione tra Regioni, soprattutto al sud, su interessi comuni è fondamentale per la gestione del nostro territorio.

Oggi abbiamo condiviso reciproche esigenze e obiettivi comuni per offrire servizi alle nostre comunità, a partire dai temi che ci vedono lavorare insieme.

In primis c’è la risorsa idrica che per entrambi le amministrazioni regionali è un tema prioritario.

Con la collaborazione degli uffici, sono sicuro che nel giro di poche settimane sarà riavviata la discussione sull’accordo di programma che tiene dentro tante questioni che certamente ci vedranno proseguire insieme.

Per fortuna, oggi, con il presidente Bardi, possiamo avviare una discussione partendo da dati sull’accumulo di acqua che ci fanno guardare con più fiducia ai prossimi mesi.

L’occasione è stata utile anche per avviare un confronto su temi che su cui sarà possibile avviare nuove collaborazioni, tra cui sanità e turismo”.

Ha dichiarato il Presidente Bardi:

“Il confronto con la Regione Puglia si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale che riteniamo indispensabile per affrontare con responsabilità e visione una sfida cruciale come quella della gestione dell’acqua.

È necessario aggiornare strumenti e accordi, tutelare gli interessi dei nostri territori e garantire prospettive di sviluppo, a partire dai settori produttivi più esposti”.