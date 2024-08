Basilicata, giovane su un bus mostra nervosismo durante il controllo dei Carabinieri: ecco cosa nascondeva

I Carabinieri della Compagnia di Pisticci (MT), hanno tratto in arresto un giovane, ritenuto responsabile di detenzione per fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera in occasione del periodo estivo, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Pisticci (MT), coadiuvati dagli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno effettuato una serie di controlli sugli autobus di linea extraurbana che collegano varie città con le località marine della fascia costiera.

In tale ambito, nel corso dell’identificazione dei passeggeri presenti a bordo di uno dei pullman fermato sulla S.S.407 in agro di Ferrandina (MT), l’attenzione dei militari è stata attirata dall’atteggiamento tenuto da un giovane che viaggiava da solo, e che alla richiesta del documento di riconoscimento palesava un certo nervosismo.

I Carabinieri hanno, quindi, approfondito gli accertamenti, procedendo al controllo del suo bagaglio, ed hanno così scoperto che all’interno vi erano occultati ben 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 1 chilo, e un involucro contenete 100 grammi di cocaina.

In conseguenza di ciò, il ragazzo veniva condotto presso la Compagnia di Pisticci dove, dopo le previste incombenze, è stato dichiarato in stato di arresto per il delitto previsto dall’art.73 del DPR 309/90, pur nella dovuta precisazione che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, con ogni probabilità destinato a soddisfare le richieste dei consumatori presenti tra la popolazione turistica in occasione della stagione balneare, è stato sequestrato e sarà sottoposto alle previste analisi di laboratorio.

Ecco ciò che è stato sequestrato.