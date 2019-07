Basilicata, Ministro Costa: “Frane, alluvioni, erosioni costiere… Con questo importante atto possono partire i cantieri che fanno bene al Paese”

Come già anticipato, sono 12 gli interventi urgenti finanziati in Basilicata per un importo totale di 8,2 milioni di euro per frane e mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, commenta così questo risultato:

“Ecco come stiamo proteggendo il nostro territorio. Con i fatti.

Ho appena firmato il piano sugli interventi contro il dissesto idrogeologico. Vuol dire che in tre mesi abbiamo stanziato e affidato 315 milioni per far realizzare in tutta Italia 263 interventi

Ripeto: 3 mesi. Sapete quanto ci voleva prima? 2 anni! Abbiamo dato un’accelerazion e senza precedenti perchè il Paese non può aspettare tutto quel tempo.

Un lavoro in perfetta coordinazione con i commissari per l’emergenza, i Commissari per il dissesto e le autorità di bacino distrettuali ha portato a questo risultato. Finalmente oggi si comincia a mettere in sicurezza il territorio senza se e senza ma.

Frane, alluvioni, erosioni costiere… Con questo importante atto di oggi possono finalmente partire i cantieri che fanno bene al Paese”.