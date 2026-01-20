Basilicata, “non è stato reintrodotto alcun vitalizio”: i dettagli

La Regione Basilicata fa sapere:

“In merito alle polemiche sulla norma relativa alle indennità differite, la maggioranza in Consiglio regionale ribadisce che non è stato reintrodotto alcun vitalizio né alcuna forma di privilegio, contrariamente a quanto – in maniera strumentale – sta dicendo una opposizione senza idee ed argomenti.

La disciplina riguarda esclusivamente un sistema contributivo, volontario e interamente a carico di chi vi aderisce, senza automatismi, senza oneri per i cittadini e con effetti esclusivamente al raggiungimento dell’età pensionabile.

Su indicazione del presidente Vito Bardi, pervenuta già nei giorni scorsi, e per rendere il testo chiaro, definitivo e inattaccabile, la maggioranza ha deciso di intervenire immediatamente con un provvedimento integrativo che prevede:

– l’abrogazione esplicita di qualsiasi ipotesi di retroattività, escludendo ogni forma di contribuzione riferita a periodi pregressi;

– la separazione netta e definitiva del sistema contributivo da qualunque fondo o accantonamento, che resterà destinato esclusivamente a finalità sociali.

Il provvedimento sarà depositato nelle prossime ore e discusso con priorità.

Chiarito ogni equivoco, l’azione della maggioranza torna ora concentrata sulle vere urgenze della Basilicata: sanità, acqua, lavoro, infrastrutture e sostegno alle famiglie”.

“Quando l’opposizione finirà la ricreazione – conclude la maggioranza – saremo lieti di confrontarci con loro sui temi che stanno a cuore ai lucani”.