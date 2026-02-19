Basilicata, non si placa il maltempo: nuova allerta meteo della Protezione Civile

La saccatura di origine atlantica che sta attraversando la nostra penisola determinerà, nelle prossime ore, una notevole intensificazione della ventilazione nord-occidentale al Sud, nonché diffuse precipitazioni che insisteranno prevalentemente sui settori tirrenici meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Sicilia, sull’intero territorio della Campania e sui restanti settori della Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.