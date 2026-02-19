Potenza, il Presidente Bardi riceve l’avv. Sannino: “una garanzia preziosa per la Basilicata”

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, l’ufficio che assicura la consulenza legale e la difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Basilicata.

Al centro del colloquio la volontà comune di consolidare un asse istituzionale solido, capace di blindare l’azione della Pubblica Amministrazione sotto lo scudo della legalità e della trasparenza.

“Ho espresso alla dottoressa Sannino i miei più sinceri auguri di buon lavoro”, ha detto il Presidente a margine dell’incontro. “La sua competenza e il suo prestigio professionale – ha aggiunto Bardi – rappresentano una garanzia preziosa per la Basilicata.

In una fase storica come quella che stiamo attraversando, segnata dalle sfide del PNRR e dalla necessità di una gestione amministrativa impeccabile, l’Avvocatura dello Stato si conferma un presidio di legalità imprescindibile”.

Durante il confronto, il Presidente ha ribadito l’importanza della collaborazione tra gli uffici regionali e l’Avvocatura Distrettuale, strumento essenziale per prevenire il contenzioso e garantire la corretta applicazione delle norme a tutela dell’interesse pubblico.

“Siamo pronti a lavorare fianco a fianco – ha concluso Bardi – con l’obiettivo comune di difendere il territorio e assicurare che ogni atto sia sempre improntato al massimo rigore giuridico.

La Basilicata ha bisogno di riferimenti solidi.

E la presenza della dottoressa Sannino a Potenza va esattamente in questa direzione”.

L’Avvocata Sannino, che succede nell’incarico a Domenico Mutino, ha ringraziato il Presidente per l’accoglienza, confermando la piena disponibilità dell’Ufficio legale dello Stato a un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione regionale.