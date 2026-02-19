Potenza: con questi interventi stop a allagamenti, disagi alla circolazione e danni. L’annuncio

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di pulizia e spurgo dei canali e delle caditoie in circa 50 zone della città di Potenza, per un importo complessivo superiore a 50mila euro.

Per l’assessore Giuzio:

“Un intervento fondamentale per la sicurezza urbana: mantenere canali, griglie e caditoie puliti e perfettamente funzionanti significa prevenire allagamenti, disagi alla circolazione e danni causati dalle sempre più frequenti precipitazioni torrenziali.

La manutenzione costante della rete di smaltimento delle acque piovane è un’azione concreta e un impegno preso dal Sindaco Vincenzo Telesca e dall’amministrazione comunale per proteggere strade, abitazioni e attività commerciali, garantendo una città più sicura, efficiente e resiliente.

Continuiamo a investire nella prevenzione e nella cura del territorio per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini”.