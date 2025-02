Basilicata senza Difensore Civico da 214 giorni: sollecitata la nomina. Ecco la dichiarazione

Volt Basilicata evidenzia l’urgenza della nomina del Difensore Civico e dei Garanti regionali, figure istituzionali fondamentali previste dall’art. 23 dello Statuto Regionale per la tutela dei diritti dei cittadini lucani e la trasparenza della pubblica amministrazione.

Domenico Corniola, coordinatore di Volt Basilicata, dichiara:

“214 giorni senza Difensore Civico, 214 giorni senza un punto di riferimento per i lucani che si trovano ad affrontare problematiche legate alla pubblica amministrazione.

E’ necessario che i cittadini abbiano un supporto che risulta essenziale per la difesa dei loro diritti e che lo Statuto regionale non venga ignorato”.

Sul sito istituzionale del Consiglio Regionale, infatti, campeggia l’avviso che segnala la cessazione dalla carica del Difensore Civico Regionale a partire dal 30 Luglio 2024, come disposto dalla Legge Regionale n. 1 del 12 gennaio 2024.

Nonostante il procedimento per la nomina sia stato avviato il 30 Gennaio 2024 con un avviso pubblico, il processo è stato sospeso per le elezioni regionali e successivamente prorogato di ulteriori novanta giorni a partire dall’8 Ottobre con l’obiettivo di lavorare ad una nuova proposta di legge avanzata da vari consiglieri di maggioranza e di opposizione per modificare la legge approvata nove mesi prima e raddoppiare il numero dei Garanti da due a quattro, ridefinendo i compiti degli stessi con l’obiettivo di garantire una maggiore competenza e attenzione alle specifiche tematiche di tutela.

La proposta di legge regionale che istituisce cinque uffici tra Difensore Civico e Garanti è stata approvata il 19 Dicembre 2024 dal Consiglio Regionale ma è entrata in vigore soltanto il 18 febbraio 2025 dopo essere stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 (supplemento ordinario) lo scorso 3 febbraio – ben un mese e mezzo più tardi rispetto all’approvazione!

Ora che la nuova legge è finalmente entrata in vigore (già da dieci giorni), è possibile avviare il nuovo avviso pubblico per la candidatura ai ruoli di garanzia e procedere all’elezione delle figure designate.

Corniola conclude:

“Auspichiamo una rapida risoluzione di questa situazione di stallo.

La pubblicazione dell’avviso pubblico e la successiva elezione del Difensore Civico e dei Garanti devono rappresentare una priorità per il Consiglio Regionale.

Serve un impegno concreto per garantire ai cittadini lucani un riferimento istituzionale efficace e operativo nel più breve tempo possibile, nel rispetto dello Statuto Regionale.”