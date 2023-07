Due furti in appartamento, ieri pomeriggio a Scanzano Jonico.

Come racconta rainews, “i malviventi sono entrati in due villette adiacenti in via Ernesto De Martino, approfittando dell’assenza dei proprietari in casa.

Nonostante fosse pieno giorno, i ladri sono entrati forzando le serrande dei balconi e hanno agito indisturbati.

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri di Policoro, che ora indagano per risalire ai responsabili”.a

