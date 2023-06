Bella: il dottor Rocco Antonio Montone è ufficialmente un “Lucano Insigne”! Congratulazioni per il prestigioso riconoscimento

Nel 2021 l’Amministrazione Comunale di Bella aveva inteso partecipare all’Avviso Pubblico per l’attribuzione del Premio “Lucani Insigni” per il 2021, un premio, ricorderete, istituito nel 2005 con la Legge Regionale n.18.

Un premio che viene conferito, ogni anno, dal Consiglio Regionale della Basilicata, ad un totale di otto personalità che si sono

distinte nel campo delle scienze, dell’arte, della letteratura e del sociale.

Le personalità vengono premiate con la consegna di un’opera di pregio di un autore lucano, scelta dall’Ufficio di Presidenza.

L’allora Giunta comunale con delibera n.10 del 18.02.2021 aveva approvato la proposta di candidatura al Premio per il 2021, di cinque illustri cittadini di origine bellese che si erano distinti sia a livello nazionale che internazionale, in ambiti professionali di elevato valore artistico,

culturale e scientifico e che rappresentavano, per l’Amministrazione e per tutta la comunità di Bella, e non solo, delle eccellenze, motivo di grande orgoglio oltre che di esempio per le nuove generazioni.

Finalmente il lavoro di valutazione dei curricula da parte della commissione regionale, appositamente costituita, è stato espletato.

Il Sindaco, Leonardo Sabato e la vicesindaca, Angela Carlucci, e tutta L’Amministrazione Comunale, esprimono:

“l’immensa gioia nell’apprendere che il Premio ha onorato Bella: tra gli 8 vincitori Lucani ‘che a più livelli e a latitudini diverse con le loro professioni portate avanti con dedizione e impegno, rappresentano modelli virtuosi da seguire soprattutto per le nuove generazioni’ c’è il nostro ROCCO ANTONIO MONTONE, il DOTTOR ROCCO ANTONIO MONTONE, il presente ed il futuro della ricerca e del progresso scientifico in Cardiologia.

Sinceramente fieri”.a

