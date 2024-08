Bonus settembre 2024, dagli aiuti per le famiglie alle assunzioni: ecco tutti quelli in arrivo

Sono due: l’iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale e l’essere in possesso di una certificazione Isee in corso di validità pari a un valore inferiore a 15mila euro annui.

Come detto, non bisogna fare nulla per richiederla: è l’Inps che invia a Poste Italiane i dati delle famiglie beneficiarie entro il 23 agosto. A questo punto viene predisposta la tessera e i Comuni inviano alle famiglie la comunicazione per il ritiro della card.

Il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre, altrimenti l’importo precaricato sulla tessera non sarà più disponibile. Inoltre, l’intero ammontare va speso entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Rispetto al passato, nel 2024 l’ammontare è salito a 500 euro e sono state introdotte nuove categorie di prodotti acquistabili.

Tra gli altri: i prodotti Dpp e Igp, ortaggi, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

Resta salva la possibilità di acquistare, come in precedenza, carni suine, ovine, bovine, caprine, pesce fresco, uova, latte e derivati, olio, prodotti di panetteria e di pasticceria, pasta, riso, farro, orzo, avena, mais, farina, conserve, alimenti per bambini e la prima infanzia, lieviti naturali, miele, zucchero, cacao in polvere, acqua, aceto di vino, caffè, tè, camomilla. Non si possono, invece, comprare tabacco, alcolici e bevande zuccherate.

L’Inps ha già reso noto che i nuclei familiari che beneficeranno del contributo saranno al massimo 1,33 milioni.