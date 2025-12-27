Calci e pugni ad un medico: giovane della provincia di Potenza nei guai!

Sarebbe un giovane di 23 anni, residente a Marsico Nuovo, l’uomo ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta nelle scorse ore presso l’ospedale di Polla.

Il ragazzo, giunto nel presidio ospedaliero in uno stato di forte alterazione, fa sapere infocilento ha trasformato una notte di lavoro in un incubo.

L’episodio si è verificato poco prima dell’alba.

Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne lucano avrebbe iniziato a manifestare segni di insofferenza e instabilità, rendendo difficile un tentativo di assistenza.

In pochi istanti, la tensione è sfociata in violenza fisica: il giovane si è scagliato contro il medico di turno, colpendolo ripetutamente con calci e pugni.

Il sanitario, colto di sorpresa mentre svolgeva le proprie mansioni, ha riportato diverse ferite.

La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno bloccato il giovane prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Una volta identificato è stato arrestato.

Il medico ferito è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità dei traumi riportati.