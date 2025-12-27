Il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Potenza! Ecco il percorso, i tedofori e le modifiche alla viabilità

Il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Potenza.

Ecco quanto fa sapere in merito l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio:

“La nostra città, grazie alla caparbietà del Sindaco Vincenzo Telesca e al lavoro dietro le quinte del Consigliere Francesco Catapano, è stata scelta come tappa ufficiale del Viaggio della Fiamma Olimpica – City Celebration MilanoCortina2026.

Un evento di grande valore sportivo, culturale e simbolico che coinvolgerà cittadini, visitatori e istituzioni.

Data: 28 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 19.00.

Percorso cittadino: il passaggio dei tedofori attraverserà alcune delle principali vie di Potenza, tra cui Ponte Musmeci, viale Marconi, Piazza XVIII Agosto e via Pretoria, Via Mazzini, Via Ciccotti, via Di Giura e arrivo in piazza Don Bosco con accensione del braciere.

Qui vi saranno stand e momenti dedicati a famiglie e bambini!

Attenzione alla viabilità.

Per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento:

chiusure temporanee al traffico dalle ore 16:00 del 28/12;

divieto di sosta e transito in piazza Don Bosco e area mercatale di via Milano dalle ore 18:00 del 27/12 alle ore 21:30 del 28/12.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di pace, unione e spirito olimpico.

Potenza è pronta a vivere un momento che resterà nella storia!”.

Facendo seguito il comunicato di qualche giorno fa, il Presidente Salvia intende specificare alcune cose riguardo il passaggio della fiamma olimpica a Potenza:

“Il CONI Basilicata in attesa dell’arrivo del 28 dicembre nella nostra regione della fiaccola olimpica, che annuncia il prossimo svolgimento dei XXV giochi olimpici invernali di Milano Cortina, tiene a precisare che la scelta dei tedofori è stata fatta dalla Fondazione Milano Cortina e non dal CONI, se non per tre nominativi.

In particolare, il CONI Basilicata ha scelto nel marzo 2025: Francesca Palumbo, Domenico Acerenza e Francesco Loscalzo.

L’ordine di corsa dei tedofori così come l’organizzazione sono nelle mani della Fondazione, ciò per chiarire in anticipo ogni aspetto di cui, con rammarico, poco ci è dato conoscere.

L’unica cosa che ci pregiamo è quella di aver pensato di “regalare” una emozione vera ai due tedofori del 1960 che saranno con noi in piazza Don Bosco a Potenza.

Un riconoscimento a loro e un buon auspicio per tutti in uno scambio simbolico di fiaccole, di valori, di sport”.