Potenza, l’atleta Francesca ai Campionati del Mondo a Budapest!

Ufficializzate le convocazioni per i Campionati del Mondo Assoluti che si svolgeranno a Budapest dal 15 al 23 Luglio 2019: 25 gli Azzurri che saliranno sulle pedane della capitale ungherese, non ultima la fiorettista lucana Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare.

L’atleta potentina, esonerata nella prova individuale dalla fase di qualificazione, debutterà venerdì 19 Luglio, giorno in cui verranno assegnate le medaglie nell’arma convenzionale di punta.

La prova a squadre di fioretto femminile che avrà inizio Domenica 21 per concludersi Lunedì 22 Luglio, vedrà la Palumbo affiancata dalle compagne Elisa Di Francisca, Arianna Errigo ed Alice Volpi agli allenate dal CT Andrea Cipressa.

Ai recenti Campionati Europei di Dusseldorf Francesca Palumbo, si è piazzata al terzo posto conquistando la medaglia di bronzo nella gara a squadre.