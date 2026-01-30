Carnevale Paterno 2026: carri, rafanata e Gigione per il patrimonio lucano che unisce generazioni

Il Carnevale paternese si conferma uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del calendario culturale comunitario, valdagrino e lucano.

Manifestazione storica e profondamente radicata nella tradizione popolare, il Carnesciale di Paterno è da sempre espressione autentica dell’identità, della creatività e del senso di comunità del territorio.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono i numerosi carri allegorici, frutto di un lungo e appassionato lavoro artigianale, che ogni anno animano le strade del paese con colori, musica e satira.

Le sfilate, accompagnate da gruppi mascherati e momenti di spettacolo, trasformano il centro urbano in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

Negli ultimi anni, grazie all’impegno e alla visione dell’Amministrazione comunale, il Carnevale paternese ha ottenuto un importante riconoscimento: l’iscrizione nell’elenco del Patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.

Un traguardo significativo che sancisce il valore storico, sociale e culturale della manifestazione e ne rafforza il ruolo nella tutela e nella trasmissione delle tradizioni locali alle future generazioni.

Il Carnevale paternese non è soltanto una festa, ma un patrimonio vivo, capace di unire memoria e innovazione, rafforzando il legame tra la comunità e il proprio territorio e contribuendo alla promozione culturale e turistica.

Il calendario in programma per l’edizione 2026 dello storico Carnesciale paternese si presenta ricco e articolato: si inizia sabato 14/02/2026, con la XIII edizione della “Degustazione de La Grande Rafanata” e animazione musicale a cura di Dj Set Mascherato, per poi continuare domenica 15/02/2026, con il Villaggio dei Cartoon, la sfilata dei carri allegorici e del corteo mascherato e, a concludere, il concerto live di Gigione.

“Il Carnevale Paternese – dichiara il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, – rappresenta l’anima più autentica della nostra comunità.

È il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge generazioni di cittadini, la Pro Loco Terra dei Padri, varie associazioni del territorio, la Parrocchia e volontari carristi, custodi di una tradizione che si rinnova ogni anno senza perdere le proprie radici.

Il riconoscimento come Patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata è motivo di grande orgoglio e testimonia l’importanza di continuare a investire nella valorizzazione della nostra storia, della nostra cultura e della creatività del nostro territorio”.