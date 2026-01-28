Coppa Italia: il Potenza calcio fa la storia! È finale!

Partita storica per il Potenza Calcio che ha tentato, per la sua prima volta, l’approdo in finale di Coppa Italia di Lega Pro.
I nostri non hanno fatto mancare sorprese durante la partita, non riuscendo però a portare da subito a casa la vittoria.
I tifosi hanno mostrato il loro calore.
Nella sfida contro la Ternana, il risultato della gara non ha però premiato il Potenza Calcio: la partita si è conclusa, infatti, con uno 0 – 1 a favore dell’avversaria.
Dopo un avvincente sfida, la differenza l’hanno fatta i rigori: il Potenza ha tentato da subito il vantaggio portantondosi sul 4 -2.
Il Potenza calcio fa la storia! È finale!
Bravi Campioni!
Di seguito i dettagli della partita.