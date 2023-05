Corleto Perticara: “alla finale nazionale di questo campionato di danza fioccano medaglie per i nostri ragazzi e ragazze”! Complimenti

“L’Associazione Danza Sportiva Motus, egregiamente diretta da Anna Di Carlo ha partecipato alla finale nazionale del campionato di danza organizzato dalla federazione Danzeitalia con giudici da 6 nazioni differenti”.

Il Comune di Corleto Perticara, lieto di congratularsi con questi giovani atleti sportivi, scrive in proposito:

“Complimenti per il secondo posto nella categoria hip hop duo, un buon terzo posto per la categoria hip hop gruppo e per la borsa di studio per la terza coreografia.

Siamo onorati di assistere ai traguardi sportivi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Corleto è con voi!”.

Ecco le foto della finale nazionale del campionato di danza con i concittadini vincitori.

