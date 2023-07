Donna in contromano dalla Basilicata a Taranto! I dettagli

Da Policoro a Taranto sulla Statale 106 contromano.

E’ quanto fa sapere tarantobuonasera riferendo che il fatto è accaduto ieri mattina, venerdì 21 luglio.

Protagonista una donna alla guida di una Fiat 600 grigia che, per di più, intorno alle 11.30, all’altezza delle raffinerie di Taranto ha incrociato un’auto della Vigilanza Vis, colpendola su una fiancata e facendola finire su un’altra auto.

Risultato: una persona ferita, assistita da un mezzo del 118.

Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Nonostante l’incidente, la donna non ha fermato la sua corsa contromano proseguendo la sua marcia non si sa per quale destinazione.

Sul posto la Polizia, i tecnici Anas e i mezzi di soccorso del 118.a

