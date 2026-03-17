DS N°7, orgoglio lucano su quattro ruote: il nuovo SUV premium nascerà in Basilicata!

DS Automobiles presenta il nuovo C- SUV DS N°7 che sarà prodotto in Italia nello stabilimento di Melfi.
Il suo debutto nei DS Store è previsto nell’ultimo trimestre 2026.
Come il predecessore, DS N°7 si posiziona al centro del segmento dei SUV compatti premium, offrendo uno stile distintivo che coniuga spazi generosi a bordo con interni raffinati, confortevoli e luminosi.
DS N°7 riunisce le tecnologie più avanzate del Marchio per una guida confortevole, intuitiva e rilassante: ottimizzano l’esperienza all’interno della vettura, infatti, i sistemi DS DRIVE ASSIST 2.0, DS NIGHT VISION, DS PIXELVISION, head-up display esteso e connettività di ultima generazione.
Grazie alla piattaforma multi‑energia e al profilo aerodinamico, DS N°7 offre versioni elettriche e ibride che si distinguono per la loro efficienza. Il modello 100% elettrico E‑TENSE FWD LONG RANGE, offre fino a 740 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP.
La versione HYBRID 145 registra emissioni a partire da soli 121 g di CO₂/km, valori che rappresentano un nuovo standard di efficienza nel segmento.
Come dichiara Xavier PEUGEOT, CEO di DS Automobiles:
“Dopo il lancio di N°8, il nostro modello di punta 100% elettrico con un’autonomia fino a 750 km, seguito da N°4, la berlina multi‑energia più confortevole del suo segmento, oggi è la volta di N°7 che conferma questo slancio e segna l’inizio di un nuovo capitolo per DS Automobiles.
Posizionata al centro del mercato premium, N°7 rappresenta un’importante pietra miliare strategica e rispecchia un nuovo livello di maturità, coniugando raffinatezza, comfort e tecnologia.”
DS N° 7 è un SUV “di prima classe”, sinonimo di “Arte del viaggio”.