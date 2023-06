Energia: trend positivo per i sistemi di accumulo in Basilicata! Ecco tutti i dati

“Continua il trend positivo per i sistemi di accumulo in particolare in Basilicata e nelle regioni del Sud nel primo trimestre 2023.

Il settore non solo è cresciuto ma ha stabilito nuovi record rispetto al passato”.

E’ quanto fa sapere l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico, commentando i numeri riportati dalla pubblicazione “Osservatorio sistemi di accumulo” di ANIE Federazione, sul trend delle installazioni di energy storage in Italia, registrate dal sistema Gaudì di Terna al 31 marzo 2023.

Continua Latronico:

“In Basilicata nei primi tre mesi del 2023 sono stati installati 741 unità di energy storage (più 213% rispetto agli stessi mesi del 2022), per una potenza installata nel medesimo periodo di 5 MW (+417%) a fronte di una capacità pari a 9 MWh (+211%).

Complessivamente le unità di accumulo installate in Basilicata sono pari a 2644 con una potenza di 18 MW a fronte di una capacità totale di 34 MWh.

Stiamo parlando di accumulatori di energia che servono da volano alla rete elettrica installazioni di iniziativa privata in soccorso alle FER per accogliere l’energia in eccesso”.a

