Europei di Parigi: Acerenza, l’orgoglio lucano, brilla tra i primi cinque! Complimenti

Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi, come fa sapere ansa, per l’ungherese David Betlehem.
Quinto posto per l’altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.
Complimenti!
Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi, come fa sapere ansa, per l’ungherese David Betlehem.
Quinto posto per l’altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.
Complimenti!
Tutto è pronto a Vaglio Basilicata per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana. Dal 7 al 9 Agosto 2026, il borgo accoglierà la nuova…
Una bellezza che possa diventare un volto da grande schermo. Miss Cinema Basilicata verrà selezionata e incoronata nella finale regionale di Miss Italia che si…
La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei…
Il 4 Agosto a San Severino Lucano, si è celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato. Per la prima volta nella storia del paese, il Progetto…
Coldiretti Basilicata ha inviato una lettera all’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Ciacala, per chiedere con urgenza la concessione di una maggiorazione dell’assegnazione di carburante…
Prosegue l’estate dal vivo di Mietta con una nuova tappa in Basilicata. La cantante sarà protagonista venerdì 7 agosto a San Cataldo di Bella (PZ)…
Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi, come fa sapere ansa, per l’ungherese David Betlehem. Quinto posto per l’altro azzurro…
Dal mese di agosto 2026 arriva un nuovo sconto sulla bolletta della luce, fino a circa 60 euro, pensato per le famiglie con Isee medio-basso…
Prossimi giorni caratterizzati da condizioni di variabilità pomeridiana specie nei settori interni di Puglia, Molise e Basilicata, con fenomeni precipitativi anche a carattere di rovescio…
Prosegue con grande successo “Maratea Jazz”, la prestigiosa rassegna che anima l’estate lucana. Nelle serate dell‘8 e 9 agosto, largo Cappuccini, ormai consacrato come il…
L’Adoc di Basilicata informa i consumatori che: “da qualche settimana è entrata in vigore una nuova disciplina che rafforza in modo significativo la tutela dei…
Il Consiglio dei ministri, durato due ore, ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Lo sconto resta di 17…
A Guardia Perticara il 20 e 21 agosto si festeggia la Strazzatella, la focaccia che profuma di forno e di tradizione. Ci sono prodotti che…