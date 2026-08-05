Mietta porta i suoi grandi successi in piazza a San Cataldo di Bella. Ecco quando

Prosegue l’estate dal vivo di Mietta con una nuova tappa in Basilicata.

La cantante sarà protagonista venerdì 7 agosto a San Cataldo di Bella (PZ) dove si esibirà in piazza Don Peppino Stolfi (inizio alle ore 22:00).

L’appuntamento offrirà al pubblico l’occasione di ripercorrere alcune delle pagine più significative della musica italiana attraverso il repertorio di una delle interpreti più eleganti e raffinate del panorama nazionale.

Sul palco Mietta alternerà i grandi classici che hanno segnato la sua carriera alle produzioni più recenti, in uno spettacolo capace di valorizzare la straordinaria estensione vocale e l’intensità interpretativa che da sempre la contraddistinguono.

Nel corso della serata non mancheranno brani diventati simbolo della sua carriera come “Vattene Amore” e altri successi che continuano ancora oggi a essere parte del patrimonio della musica italiana.

Negli ultimi anni Mietta ha proseguito il proprio percorso artistico tra musica e televisione, affiancando all’attività live nuovi progetti discografici.

Tra questi il singolo “Per avere me”, un brano intenso e autobiografico che racconta un percorso di crescita personale e rappresenta una nuova tappa del suo cammino musicale, confermando la capacità dell’artista di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Con oltre tre decenni di carriera, Mietta continua a distinguersi per una vocalità unica e una straordinaria versatilità artistica, qualità che le hanno permesso di spaziare dal pop alla musica d’autore, fino al teatro e alla televisione, mantenendo sempre un forte legame con il pubblico.

Di seguito la locandina con i dettagli.