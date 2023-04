Fermento a Bella per il Giro d’Italia! Ecco le prime indiscrezioni

Il sindaco di Bella Leonardo Sabato ha incontrato ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune, le associazioni del territorio bellese, in un primo incontro, per l’organizzazione della quarta tappa della 106 edizione del Giro d’Italia che transiterà per Bella il 9 maggio 2023.

Si è discusso dell’importanza di questo avvenimento sportivo storico per il territorio di rilevanza nazionale ed internazionale.

Ha dichiarato il sindaco Sabato durante l’incontro:

“Sarà un qualcosa di straordinario perché il nostro paese sarà proiettato in una dimensione di grande rilevanza mediatica internazionale e dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo per non sfigurare.

Abbiamo già ordinato il materiale per abbellire il nostro paese e nei prossimi giorni ci saranno altri incontri operativi con i commercianti e le associazioni per lavorare sinergicamente per la buona riuscita dell’evento”.

All’incontro hanno preso parte anche:

l’Assessore allo Sport e Associazionismo Samuele Grippa;

la Vice sindaco Angela Carlucci;

l’Assessore alle Politiche Agricole Maria Antonietta Angrisani;

la Presidente del Consiglio Comunale Federica Tarantino;

tutte le associazioni partecipanti.

Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri sull’organizzazione dell’evento.a

