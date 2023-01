Frana a Potenza! Sgombero immediato di 8 edifici. Ecco l’Ordinanza

Provvedimento del Sindaco di sgombero abitazioni in località Cerreta.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti è in atto un fenomeno franoso dal 19 gennaio scorso in località Cerreta che ha provocato, dai civici n. 245 e successivi, un notevole smottamento di terreno con scivolamento di detriti riversatisi lungo la strada privata ad uso pubblico e la Strada Provinciale n. 84 per il comune di Ruoti.

Per tale motivo, il Sindaco ha emesso ordinanza (Provvedimento n. 24/2023 del 24 gennaio 2023) di sgombero immediato delle persone e nuclei familiari da tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in via Cerreta e contraddistinte in catasto al Foglio 18, particelle 595, 858, 589,1736,315,632,1774 e 398, e dai numeri civici 245, 253, 255, 254, 254/N, 254/M, 254/B e snc, nonché il divieto di utilizzo delle stesse sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi le unità immobiliari in questione e/o abbia titolo a transitare in tali immobili.

Nello stesso provvedimento si pone divieto della coltivazione e lavorazione del terreno soprastante il fronte della frana, in cui sono evidenti le fratture del terreno in movimento e che aggraverebbe la situazione di pericolo.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)