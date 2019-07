Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha stabilito la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la prossima stagione.

Il calendario verrà scritto in base al sorteggio del prossimo 25 Luglio.

20 le squadre per i Gironi A e B, 19 per il Girone C.

Il Potenza e il Picerno sono nel girone a 19 squadre.

Si prospetta un campionato entusiasmante, avvincente e molto impegnativo.

Cosa ne pensate?

Ecco le liste al completo.