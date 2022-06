Gas in Basilicata, Bardi: “componente gratis a tutti i lucani, nessuno escluso”. Ecco le altre misure

Si è tenuta oggi in Regione Basilicata una riunione con:

il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi;

l’Assessore all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico;

il Direttore generale Programmazione e finanze, Alfonso Morvillo;

l’Amministratore unico di SEL, Luigi Modrone;

il consulente Prof. Vito Iorio.

Durante l’incontro il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha dichiarato:

“Abbiamo ribadito la nostra strategia per dare la componente gratis a tutti i lucani.

Nessuno escluso.

Infatti per coloro che non hanno la possibilità di accedere alla rete di metanizzazione, abbiamo previsto due misure.

La prima, già approvata nel 2021, prevede 4,5 milioni di euro per un bando gestito da SEL in favore dei Comuni lucani che non hanno ancora accesso alla rete o che vogliono portare le proprie infrastrutture in più aree.

La dotazione di 4,5 milioni potrà essere implementata a carico della Regione, per coprire le esigenze di tutti i Comuni.

Parallelamente, in modo coerente con la nostra strategia di transizione energetica, vogliamo dare ai lucani che non potranno accedere alla rete metano un beneficio tangibile e duraturo nel tempo: a queste famiglie daremo una quota di energie rinnovabili di valore pari alla componente gas gratuita in bolletta.

Il tutto a carico della Regione Basilicata.

Le risorse ci sono”.