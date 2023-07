Gorgoglione eletto alla guida di Federpensionati Coldiretti della provincia di Potenza. Auguri di buon lavoro

E’ stato riconfermato Leonardo Gorgoglione, 79 anni di Potenza, alla presidenza dei Federpensionati Coldiretti di Basilicata.

L’elezione è avvenuta nel corso di un’assemblea nel capoluogo di regione.

Spiega Gorgoglione:

“Sono contento della riconferma, che premia il lavoro che abbiamo portato avanti.

Subito dopo le fiere riprenderemo a trattare le questioni relative alle problematiche del lavoro autonomo e dipendente e ad affrontare le tante vicende che coinvolgono la Regione Basilicata, non sempre vicina ai problemi dei pensionati.

La riforma del sistema sanitario regionale dovrebbe essere affrontata, introducendo ad esempio l’assegno di dignità , destinato ai parenti dei cittadini non autosufficienti” .

Gorgoglione, che fa parte dell’organizzazione agricola lucana da quasi quarant’anni, è stato anche eletto anche alla guida di Federpensionati Coldiretti della provincia di Potenza.

Presidente di Federpensionati Coldiretti della provincia di Matera è stato eletto Domenico Cappiello, 76 anni.

Evidenzia Cappiello:

“Sin da piccolo mi sono dedicato all’agricoltura della mia azienda, all’età di 15 anni ho cominciato a fare parte della Coldiretti come socio, poi come consigliere di Matera, dopo come presidente della sezione della Città dei Sassi e poi come presidente dei pensionati sezione provinciale.

Ho nuovamente accettato tale ruolo mosso dal desiderio di tutelare i diritti dei pensionati che per ottenere una visita presso le strutture sanitarie devono attendere i tempi lunghi della burocrazia, senza considerare un altro aspetto: quello che le pensioni sono molto basse e occorrerebbe un sostegno economico a queste famiglie”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)