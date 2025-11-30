Grande orgoglio per la Basilicata: Terryana D’Onofrio conquista il podio al Cairo! Congratulazioni

Un oro, un argento e un bronzo: è questo il bilancio finale dell’Italia ai Campionati Mondiali Individuali di Karate 2025, chiusi oggi al Cairo con la giornata dedicata alle finali.

A brillare, in particolare, è stato Matteo Avanzini, nuovo campione del mondo dei +84 kg di kumite. Con lui sul podio anche Alessio Ghinami, argento nel kata maschile, e la lucana Terryana D’Onofrio, bronzo nel kata femminile.

Tre medaglie su dodici categorie, in una rassegna che ha visto l’Italia confermarsi tra le grandi potenze mondiali del karate.

La campionessa dedica la vittoria alla sua famiglia.

Ecco le sue parole:

“Con quel tuo modo umile e silenzioso di farti sempre da parte ma con la consapevolezza che tu stessi vivendo le mie stesse emozioni e sudato ogni giorno i miei stessi sudori…

Ti ho immediatamente cercato dopo la vittoria perché desideravo condividere con te quel momento prezioso in questo giorno così importante..

Oggi le mie prime parole sono per te e mamma e non per i risultati sportivi…

Ma per aver affrontato un anno molto complicato in cui la nostra famiglia è stata messa davvero a dura prova…

Prima la vittoria dell’europeo, poi l’esplosione mortale ed oggi il secondo bronzo mondiale…

Ma voi non vi siete mai arresi nonostante tutto!

Oggi vi dedico semplicemente un piccolo arcobaleno perché meritate anche voi uno spazio sereno da tempo.

Vi amo immensamente.

Ps. Presto condividerò anche tutto il resto, intanto grazie Italia”.

Ecco le foto dopo la vittoria.