A Potenza la Cerimonia del Premio Letterario intitolato alla scrittrice lucana di Sasso di Castalda “Melina Doti”. Ecco gli scrittori premiati

E’ “Risalendo il fiume” il racconto primo classificato alla sesta edizione del Premio Letterario Nazionale Melina Doti, autore Michele Piccolino di Formia (Latina).

L’autore è stato premiato dalla presidente di Giuria Carmen Lasorella, dalla vicesindaca del capoluogo lucano Federica D’Andrea e da Sabrina Mutino, direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza, dove si è svolta la serata condotta da Savino Zaba.

Il secondo posto se l’è aggiudicato Antonio Disi da Parma, con l’opera “L’albero c’è ancora”.

I due terzi posti ex aequo sono andati a Matilde Sciarrino di Marsala (Trapani) con il racconto “Quella sera al bar” e ad Elisa Còssari di Borgia (Catanzaro), con il racconto “Nonna Rosa influencer”.

Melina Doti, la scrittrice lucana di Sasso di Castalda cui è intitolato il Premio Letterario Nazionale, si caratterizza per racconti e romanzi che mettono al centro della narrazione il confronto fra generazioni come strumento per salvare famiglia ed attività economiche ad essa collegate, valori resilienti in Basilicata ma appartenenti a tutto il Sud.

Ospite della serata l’attore Nando Irene, interprete del maresciallo dei Carabinieri Antonio Lamacchia della fortunata fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”.

Il “Melina Doti”, autofinanziato, con premi in denaro per autori over 50 di racconti brevi sul tema “Il rapporto con le radici al tempo dei social”, si avvale della sinergia con Amaro Lucano, il brand di eccellenza nel mondo che premia i vincitori con una bottiglia del suo rinomato liquore.

Dal “Melina Doti”, com’è è consuetudine, riflettori accesi su di una criticità del territorio, quest’anno l’abbandono delle piste da sci di Sasso di Castalda, Comprensorio sciistico di Monte Arioso, tre impianti di risalita e sentieri immersi in un paesaggio fiabesco.

Malgrado fossero una risorsa turistica ed economica per il paesino lucano, nessun ente locale si occupa della riapertura.