Il merito premia: a Paterno Borse di studio comunali per vari cicli di istruzione. Ecco come fare domanda

Fin dal proprio insediamento, per tre anni di fila, l’Amministrazione comunale di Paterno ha previsto, attraverso la predisposizione di apposito Avviso pubblico, l’assegnazione e il conferimento di Borse di studio comunali in favore di studenti residenti che avessero ultimato con successo e profitto gli studi superiori, conseguendo il diploma di Scuola secondaria di II grado.

A partire da quest’anno, aggiungendo ai fondi di bilancio, all’uopo appostati, proventi derivanti dai Ripov Servizi del P.O. Val d’Agri, il Comune di Paterno ha inteso ampliare la platea dei beneficiari, prevedendo l’erogazione del contributo, oltre che per gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Scuola secondaria di II grado nell’a.s. 2024-2025, anche per gli studenti della Scuola secondaria di I grado che abbiano superato l’ultimo anno e l’esame di Stato del primo ciclo nell’a.s. 2024-2025 e per gli studenti che abbiano frequentato e superato la classe V della Scuola primaria nell’a.s. 2024-2025.

Diversi gli importi erogabili contemplati nel Bando in considerazione delle soglie di voto finale conseguito per la Scuola secondaria di I e II grado, mentre per la Scuola primaria il valore della Borsa di studio sarà pari a € 150,00.

Lo scopo dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Paterno è quello di valorizzare, riconoscere ed incentivare il merito e i livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico, riconoscendo delle Borse di studio comunali, anche al fine di invogliarli ad ottenere i migliori risultati negli studi e spronarli a proseguire il proprio percorso formativo.

Le domande andranno presentate telematicamente, tramite il sito internet del Comune di Paterno, entro le ore 12:00 del 20/08/2025

Un riconoscimento e un ristoro per l’impegno profuso che, a sentire il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia:

“Vuole rappresentare anche un monito e un auspicio affinchè questo piccolo premio possa essere un punto non di arrivo ma di partenza, spronando le ragazze e ragazzi alla ricerca costante della conoscenza e della curiosità.

Un punto di partenza per un impegno maggiore nei confronti di se stessi, del prossimo, della società, di quel sapere che è in grado di generare spirito critico, capacità di scelta e di discernimento.

È un investimento che non solo sostiene l’individuo, ma arricchisce l’intera collettività, promuovendo cultura, innovazione e solidarietà. La nostra Amministrazione continuerà a lavorare per garantire a tutti l’accesso a un’istruzione di qualità, in modo che ogni giovane possa esprimere al meglio il proprio talento e le proprie ambizioni”.

Di seguito la locandina con i dettagli e l’Avviso.