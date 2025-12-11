Il Questore di Potenza ha partecipato al Consiglio Comunale “Municipio dei Ragazzi”: un’occasione preziosa. Ecco com’è andata

Nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, il Questore di Potenza ha partecipato al Consiglio Comunale “Municipio dei Ragazzi”, che si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “F. Torraca – L. La Vista”.

L’incontro, dedicato al tema della comunicazione, è stato un importante momento di confronto con gli studenti.

Durante il dialogo, i ragazzi hanno posto numerose domande su come la Polizia gestisce le situazioni di emergenza e su cosa significhi comunicare in modo responsabile.

Il Questore ha risposto illustrando il valore di una comunicazione chiara e tempestiva, spiegando come essa contribuisca alla sicurezza collettiva e favorisca un rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni.

Un’occasione preziosa per ascoltare le nuove generazioni e rafforzare, insieme, la cultura della legalità