Nel 2028 Tito sarà Comune europeo dello sport: “la Regione faccia quanto nelle sue possibilità per far vivere al meglio questo appuntamento”. L’appello

“Nel 2028 Tito sarà Comune europeo dello sport; in vista di questo appuntamento prepariamoci nel migliore dei modi e la Regione faccia quanto nelle sue possibilità per far vivere al meglio questo appuntamento”.

È quanto dichiara il Capogruppo del Pd Piero Lacorazza a margine dell’evento promosso oggi da CONI e UNiBAS a Potenza, nella sede di Macchia Romana.

Spiega Lacorazza:

“Parto da questa considerazione perché il sostegno al comune di Tito assume anche un carattere simbolico che abbiamo valuto mettere nero su bianco in un ordine del giorno che accompagna la proposta di modifica della Legge regionale n.26/2004 sulla promozione e sostegno delle attività sportive e motorie.

Nelle proposte oltre a rilanciare la prevenzione con ulteriore consolidamento della medicina dello sport, si affrontano diverse questioni a cui si accompagna anche una richiesta per nuove risorse per l’impiantistica sportiva.

Le proposte sono state già depositate e saranno oggetto di un confronto con i Consiglieri regionali e l’Assessore regionale Franco Cupparo”.