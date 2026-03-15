In arrivo maltempo su Potenza: le temperature scenderanno a picco! Ecco le previsioni

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
Nello specifico sull’Appennino, materano, litorale ionico e litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Lunedì 16 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 6°C.
Martedì 17 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.